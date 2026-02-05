Chivu si dice soddisfatto dopo la vittoria e il passaggio in semifinale di Coppa Italia. L’allenatore dell’Inter commenta il risultato e non si sottrae a qualche critica sul mercato: “È bastardo, non sempre va a buon fine”. Poi rivela che da calciatore preferiva giocare piuttosto che allenarsi, e ora si gode il momento.

"Io non do voti, ma sono contento della prestazione, dell'energia che ho visto. È normale soffrire un po' nel finale perché subisci la reazione d'orgoglio dell'avversario ma siamo contenti della vittoria e del passaggio del turno". Cristian Chivu analizza così il passaggio del turno in Coppa Italia, con due parole a riassumere: "Tutti felici". Poi arriva anche una risposta ad una mezza provocazione: "Rabiot dice che senza il Milan faremmo un campionato a parte? Noi vogliamo essere competitivi, dare continuità a quanto di buono è stato fatto fin qui. Andiamo avanti con il lavoro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chivu: "Contenti della vittoria. Il mercato? È bastardo, non sempre va a buon fine..."

Chivu non si nasconde e commenta senza giri di parole il mercato che non ha portato i giocatori richiesti.

Cristian Chivu commenta la vittoria dell'Inter contro il Torino ai Quarti di Finale di Coppa Italia.

