Dopo Sanremo Pucci perde anche il contratto con Conad | Dovrò chiedere l’elemosina davanti ai loro negozi

Da cultweb.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La crisi di Andrea Pucci si infittisce. Dopo le polemiche e le critiche per il suo ritiro da Sanremo 2026, il comico milanese si ritrova senza il contratto con Conad. “Dovrò chiedere l’elemosina davanti ai loro negozi”, ha commentato sarcastico, evidenziando la perdita di una collaborazione importante. La sua stagione sembra essere segnata da una serie di battute d’arresto, con i media che continuano a seguire ogni suo passo.

Non accenna a placarsi la tempesta mediatica su Andrea Pucci. Dopo aver rinunciato al ruolo di co-conduttore al Festival di Sanremo 2026 a causa delle feroci critiche ricevute, il comico milanese ha subito un nuovo e pesante colpo professionale. La catena di supermercati Conad ha infatti annullato un ingaggio già previsto per un evento aziendale, motivando la scelta con la necessità di tutelare l’immagine del marchio. Pucci ha deciso di rendere pubblica la mail ricevuta, in cui l’azienda dichiara esplicitamente: “Non possiamo legare il nostro nome a fatti eo persone che sono coinvolte in qualsiasi diatriba eo polemica”. 🔗 Leggi su Cultweb.it

dopo sanremo pucci perde anche il contratto con conad dovr242 chiedere l8217elemosina davanti ai loro negozi

© Cultweb.it - Dopo Sanremo Pucci perde anche il contratto con Conad: “Dovrò chiedere l’elemosina davanti ai loro negozi”

Approfondimenti su Sanremo Pucci

Conad disdice l’ingaggio di Pucci dopo la rinuncia a Sanremo: “Se continua così dovrò chiedere l’elemosina”

Conad ha deciso di interrompere il contratto con Andrea Pucci dopo la sua rinuncia a partecipare al Festival di Sanremo 2026.

“Dovrò fare l’elemosina”. Pucci, altra batosta dopo Sanremo: l’annuncio del comico ai fan

I fan di Andrea Pucci devono prepararsi a un nuovo colpo di scena.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Sanremo Pucci

Argomenti discussi: Conad disdice l'ingaggio di Pucci dopo la rinuncia a Sanremo: Se continua così dovrò chiedere l'elemosina; Pucci perde anche l’evento Conad dopo il passo indietro da Sanremo 2026, pubblicata la mail dell’azienda; Andrea Pucci perde un altro ingaggio lavorativo: Se continua così chiederò l’elemosina; Sanremo, Conti Lillo e Pucci in co-conduzione per una serata.

dopo sanremo pucci perdePucci perde anche l’evento Conad dopo il passo indietro da Sanremo 2026, pubblicata la mail dell’aziendaDopo la rinuncia a Sanremo, Andrea Pucci perde anche un evento aziendale Conad: il comico pubblica la mail ricevuta e reagisce sui social. gay.it

dopo sanremo pucci perdeAndrea Pucci, dopo Sanremo salta anche un evento aziendale alla Conad: «Se va avanti così chiederò l'elemosina»Non si placa il caso di Andrea Pucci, il comico che doveva fare il co-conduttore a Sanremo 2026 ma ha rinunciato per presunte minacce a lui e alla ... msn.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.