Dopo Sanremo Pucci perde anche il contratto con Conad | Dovrò chiedere l’elemosina davanti ai loro negozi

La crisi di Andrea Pucci si infittisce. Dopo le polemiche e le critiche per il suo ritiro da Sanremo 2026, il comico milanese si ritrova senza il contratto con Conad. "Dovrò chiedere l'elemosina davanti ai loro negozi", ha commentato sarcastico, evidenziando la perdita di una collaborazione importante. La sua stagione sembra essere segnata da una serie di battute d'arresto, con i media che continuano a seguire ogni suo passo.

Non accenna a placarsi la tempesta mediatica su Andrea Pucci. Dopo aver rinunciato al ruolo di co-conduttore al Festival di Sanremo 2026 a causa delle feroci critiche ricevute, il comico milanese ha subito un nuovo e pesante colpo professionale. La catena di supermercati Conad ha infatti annullato un ingaggio già previsto per un evento aziendale, motivando la scelta con la necessità di tutelare l'immagine del marchio. Pucci ha deciso di rendere pubblica la mail ricevuta, in cui l'azienda dichiara esplicitamente: "Non possiamo legare il nostro nome a fatti eo persone che sono coinvolte in qualsiasi diatriba eo polemica".

Conad ha deciso di interrompere il contratto con Andrea Pucci dopo la sua rinuncia a partecipare al Festival di Sanremo 2026.

