Chianciano Terme sicurezza | il Prefetto riunisce Comitato contro occupazioni abusive degli Hotel

Il Prefetto di Siena, Valerio Massimo Romeo, ha convocato un incontro nella sala consiliare di Chianciano Terme per affrontare il problema delle occupazioni abusive negli hotel della zona. Alla riunione hanno partecipato i sindaci di Chianciano e Castelnuovo Berardenga, le forze dell’ordine e rappresentanti degli albergatori, con l’obiettivo di definire strategie condivise per garantire la sicurezza e la tutela delle strutture ricettive.

La riunione, presieduta dal prefetto Valerio Massimo Romeo, si è tenuta sul posto, nella sala consiliare del Comune, insieme ai sindaci di Chianciano e Castelnuovo Berardenga, alle forze dell'ordine e rappresentanti degli albergatori

