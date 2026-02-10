Letizia di Spagna ha deciso di togliersi l’anello di fidanzamento di Re Felipe. La regina non lo indossa più, e si dice che lo abbia fatto perché l’anello sarebbe maledetto. La scoperta ha sorpreso molti, anche perché nessuno si aspettava questa scelta improvvisa. Ora l’anello resta nel cassetto, mentre lei continua la sua vita senza quei gioielli che un tempo portava con orgoglio.

Forse non tutti lo sanno ma da tempo Letizia di Spagna non indossa più l’anello di fidanzamento di Re Felipe. Un simbolo di amore ed eternità che però non è stato più sfoggiato. Alcuni sostengono che la colpa sia delle continue strette di mano che la 53enne deve sopportare ma la verità è un’altra. L’ex giornalista si è privata di uno dei suoi pezzi più preziosi per un motivo che va oltre il semplice utilizzo: il gioiello è stato “macchiato” dal cognato Iñaki Urdangarin, coinvolto in scandali che hanno turbato la reputazione della famiglia reale. Quell’anello, un tempo simbolo di gioia e promessa, è diventato così un ricordo ambiguo, decisamente maledetto. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Letizia di Spagna, l’anello che si è tolta quando ha scoperto che è maledetto

