Letizia di Spagna per il banchetto di Stato con il presidente tedesco ha rispolverato una tiara Cartier che non si vedeva da tempo

Noi donne comuni mortali, quando abbiamo un ospite importante a cena, al massimo andiamo a rispolverare il maglioncino in cashemire che abbiamo comprato alla svendita (con il timore, tra l'altro, di sporcarlo) o la collana di perle ereditata dalla nonna. Letizia di Spagna no. Nelle vesti di padrona di casa, il suo dilemma riguarda la tiara da scegliere. Mercoledì 26 novembre deve essere stata questa la sua principale preoccupazione. Avendo a cena – per lei parliamo, piuttosto, di "banchetto di Stato", il presidente federale tedesco Frank-Walter Steinmeier e la moglie, si è trovata a dover scegliere il diadema da mettere in testa.

