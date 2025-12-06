Carannante | La Juventus deve preoccuparsi molto del Napoli ha qualche problema…

Carannante: ”La Juventus deve preoccuparsi molto, ha qualche problema pur avendo Spalletti, mentre il Napoli è una squadra collaudata e giocherà in casa”. A Stile Tv, nel corso della trasmissione “Salite sulla Giostra” di Raffaele Auriemma, è intervenuto Antonio Carannante, ex calciatore del Napoli ed ex compagno di Conte al Lecce. Queste le sue parole: Carannante: ho giocato e vinto tante partite contro la Juventus. “Ho giocato e vinto tante partite contro la Juventus. In particolare, ricordo l’1-0 di Maradona su punizione, era una Juventus difficile da battere con calciatori come Boniek, Platini, Gentile, Cabrini, e fu una vittoria straordinaria. 🔗 Leggi su Parlami.eu

A Stile Tv, nel corso della trasmissione "Salite sulla Giostra", è intervenuto Antonio Carannante, ex calciatore del Napoli ed ex compagno di Conte al Lecce: "Ho giocato e vinto tante partite contro l ...

