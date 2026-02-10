Le prime pagine dei quotidiani di oggi 10 febbraio | la rassegna stampa

La stampa di oggi si apre con il dibattito europeo: Meloni e Merz chiedono più poteri per gli Stati, puntando a rafforzare l’indipendenza. Intanto, il caso Epstein tiene banco, con il coinvolgimento del principe Andrea e la disponibilità di Re Carlo a collaborare con le forze dell’ordine. La giornata si preannuncia ricca di sviluppi su più fronti.

La rassegna stampa di oggi, 10 febbraio 2026, vede i quotidiani italiani concentrarsi su diverse tematiche, dal dossier europeo con Meloni e Merz che chiedono più poteri agli Stati membri, al caso Epstein con il coinvolgimento del principe Andrea e la disponibilità di Re Carlo a collaborare con la polizia. Non mancano i riflettori sulla situazione interna, con il dibattito sull'invio di armi all'Ucraina e le proteste contro le Olimpiadi Milano-Cortina. L'apertura del della Sera è dedicata alla crescente richiesta di maggiore autonomia da parte di Italia e Germania nelle decisioni europee. Meloni e Merz, come riportato dal quotidiano, si apprestano a sollecitare un rafforzamento dei poteri degli Stati sulle leggi dell'Unione Europea, in vista del pre-vertice di giovedì.

Questa mattina, le prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali dedicano ampio spazio alla Juventus.

