Questa sera le Colonne di San Lorenzo sono piene di vita. Dopo aver passato il pomeriggio tra le rovine di antica Roma e il nuovo locale “limonatt”, ora mi siedo in un bar ristorante, il Caffè San Lorenzo, per un caffè e un po’ di relax. Di fronte, la fila davanti a “Pasta d’autore” cresce mentre la gente aspetta di entrare. La zona si anima tra passato e presente, tra storia e modernità.

Cucchi Torno alle Colonne di San Lorenzo e mi accomodo pacifico a un bar ristorante, proprio il Caffè San Lorenzo osteria bistrot, mentre di fronte si affolla gente in coda dov’è l’insegna “Pasta d’autore“. Ho con me un prezioso regalo, un istruttivo libro delle edizioni Meravigli, intitolato “ Milano dei nostri nonni “ di Edo Bricchetti, che ci offre una serie di foto della nostra città com’era. Ne sono molto attratto e ne approfitto subito per vedere immagini d’epoca dello storico luogo, dove sono seduto. A proposito della colonna, ecco una foto di fine ’800, con una spiegazione sulle origini, la provenienza da un edificio romano del II secolo d. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le Colonne. Tra antica Roma e il “limonatt“

