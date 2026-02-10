Le autostrade come spazi di dialogo e futuro per l’Italia

Le autostrade non sono solo strade per muoversi da un punto all’altro. Sono anche spazi di incontro e dialogo tra persone e comunità. La loro importanza va oltre il traffico e la viabilità, diventano simbolo di un futuro che si costruisce strada facendo. Un nuovo modo di guardare alle autostrade emerge dall’iniziativa “Conversazioni in Casa Italia”, che invita a riflettere sul loro ruolo reale nella società.

Come raccontare le autostrade oltre il loro ruolo di vie di collegamento? A questa domanda prova a rispondere "Conversazioni in Casa Italia. Italia in movimento in viaggio lungo le autostrade", l'incontro organizzato da Autostrade per l'Italia l'11 febbraio alle 11 in Triennale Milano. L'evento si inserisce nel calendario della mostra "Italia in movimento. Autostrade e futuro", aperta dal 7 al 22 febbraio, che esplora la storia, l'architettura e la funzione sociale delle infrastrutture italiane. A dialogare sul tema saranno il fotografo internazionale Iwan Baan, l'architetto e curatore Pippo Ciorra del MAXXI e l'architetto Andrea Gritti, con la moderazione della giornalista Paola Pierotti.

