Le auto intelligenti sono una minaccia per la nostra sicurezza

Le auto intelligenti cinesi stanno arrivando in tutto il mondo. Sono belle da vedere, sorprendenti dal punto di vista tecnologico e anche più economiche rispetto ad altri modelli. In molte città, queste vetture stanno già circolando, portando con sé una serie di dubbi e preoccupazioni sulla sicurezza.

Esteticamente accattivanti, tecnologicamente sorprendenti e, soprattutto, economiche. Le auto intelligenti di produzione cinese stanno conquistando le strade delle città di tutto il mondo. Ma il prezzo che paghiamo in termini di sicurezza è altissimo. Perché grazie a una combinazione di telecamere ad alta risoluzione, sensori radar e una connessione internet perenne, queste auto "osservano" e memorizzano tutto ciò che accade intorno a loro e quello che facciamo. E senza che ce ne rendiamo conto, le informazioni finiscono direttamente nelle mani di paesi come Russia e Cina.

Approfondimenti su Auto Intelligenti

Ultime notizie su Auto Intelligenti

