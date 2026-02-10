La scrittrice messicana Laura Esquivel e l’attrice argentina Brenda Asnicar annunciano un tour insieme, che toccherà anche l’Italia. Le due star saranno in alcune città italiane, ma ancora non hanno comunicato le date precise. I fan sono già in attesa di poterle vedere dal vivo, e si aspettano un evento speciale.

Dopo giorni di indiscrezioni e di voci di corridoio adesso è ufficiale: Laura Esquivel e Brenda Asnicar de Il mondo di Patty partiranno in tour insieme. Prevista anche una data in Italia. È ufficiale: Laura Esquivel e Brenda Asnicar partiranno in tour insieme. Già da giorni in rete si stava parlando di un progetto congiunto per le due protagoniste de Il mondo di Patty, che hanno deciso di fare un immenso regalo a tutti i fan della serie cult Disney. La tournée, che si chiama Amigas Del Corazon, partirà ufficialmente ad aprile e porterà le interpreti di Patty e Antonella in giro per il mondo. Nel corso di questo spettacolo evento, le due artiste proporranno tutti i brani più iconici della serie, che hanno fatto emozionare milioni di persone. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Laura Esquivel e Brenda Asnicar andranno in tour insieme (e arriveranno anche in Italia)

il mondo di pattyBrenda Asnicar e Laura Esquivel annunciano il tour mondiale Amigas del Corazón: date, città, prevendite attive e tappe in Italia per le ex star de Il mondo di Patty. daninseries.it

Laura Esquivel a Napoli per il Teenage Dream: alla Base Nato si torna indietro nel tempo con Il Mondo Di PattyLaura Esquivel atterra a Napoli da Buenos Aires per una tappa del tour con Teenage Dream, la compagnia artistica che crea concerti che fanno vivere un tuffo nel passato. La cantante argentina è famosa ... ilmattino.it

Il mondo di Patty sta tornando Laura Esquivel e Brenda Asnicar stanno facendo di tutto per farcelo pensare Negli ultimi giorni i loro profili Instagram sono stati completamente “azzerati”. Nelle bio compaiono riferimenti ad “Amigos del Corazón”, una delle ca - facebook.com facebook

Secondo gli ultimi rumors, Laura Esquivel e Brenda Asnicar de “Il Mondo di Patty” dovrebbero annunciare a breve un tour mondiale. x.com