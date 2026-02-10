L' altro volto del corteo per Askatasuna a Torino è quello intriso di sangue di Claudio Francavilla

Da torinotoday.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La manifestazione per Askatasuna a Torino si è trasformata in un evento drammatico. Durante il corteo, Claudio Francavilla, un argentino residente in città da più di 40 anni e noto frequentatore delle proteste, è stato colpito e ferito gravemente. La polizia sta indagando sull’accaduto, mentre i partecipanti si trovano sotto shock. La città si interroga su quanto accaduto e sulle ragioni di quella violenza improvvisa.

Originario dell'Argentina, a Torino da oltre 40 anni, da sempre frequentatore della “piazza”, come si suol dire. Quella piazza dove si scende per manifestare e protestare, “sempre pacificamente”. Non era la prima volta quindi che il 60enne Claudio Francavilla prendeva parte a una manifestazione.🔗 Leggi su Torinotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Askatasuna Torino

Claudio Francavilla colpito dai poliziotti a Torino nelle proteste per Askatasuna, "manganellato nella carica"

Durante le proteste per Askatasuna a Torino, Claudio Francavilla è stato colpito dai poliziotti durante una carica.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Askatasuna Torino

Argomenti discussi: Olimpiadi, l’altro volto: c’è chi muore di freddo; L'altro volto del corteo per Askatasuna a Torino è quello intriso di sangue di Claudio Francavilla; Skoda Epiq, l'altro volto elettrico dell'architettura MEB: com'è e quando arriva; Olimpiadi, l’altro volto di Milano. Orchestre e cori in piazza: La musica e lo sport seguono lo stesso ritmo.

l altro volto delL'altro volto del corteo per Askatasuna a Torino è quello intriso di sangue di Claudio FrancavillaSessantenne, originario dell'Argentina, contrario alla violenza ne è uscito vittima e testimone Originario dell'Argentina, a Torino da oltre 40 anni, da sempre frequentatore della piazza, come si su ... torinotoday.it

l altro volto delOlimpiadi, l’altro volto: c’è chi muore di freddoLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Olimpiadi, l’altro volto: c’è chi muore di freddo pubblicato il 9 Febbraio 2026 a firma di Serenella Bettin ... ilfattoquotidiano.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.