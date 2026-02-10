L' altro volto del corteo per Askatasuna a Torino è quello intriso di sangue di Claudio Francavilla

La manifestazione per Askatasuna a Torino si è trasformata in un evento drammatico. Durante il corteo, Claudio Francavilla, un argentino residente in città da più di 40 anni e noto frequentatore delle proteste, è stato colpito e ferito gravemente. La polizia sta indagando sull’accaduto, mentre i partecipanti si trovano sotto shock. La città si interroga su quanto accaduto e sulle ragioni di quella violenza improvvisa.

Originario dell'Argentina, a Torino da oltre 40 anni, da sempre frequentatore della "piazza", come si suol dire. Quella piazza dove si scende per manifestare e protestare, "sempre pacificamente". Non era la prima volta quindi che il 60enne Claudio Francavilla prendeva parte a una manifestazione.

