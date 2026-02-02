claudio francavilla colpito dai poliziotti a torino nelle proteste per askatasuna manganellato nella carica

Durante le proteste per Askatasuna a Torino, Claudio Francavilla è stato colpito dai poliziotti durante una carica. Il 60enne si trovava nel mezzo della manifestazione quando le forze dell’ordine hanno usato i manganelli, colpendolo durante gli scontri con i manifestanti. Francavilla ha raccontato di essere stato preso di mira mentre cercava di mantenere la calma.

Non soltanto feriti tra le forze dell’ordine, ma anche tanti manifestanti finiti in ospedale. Il bilancio della guerriglia urbana scoppiata a Torino al corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna ha riportato oltre cento accessi agli ospedali cittadini, senza contare chi è presentato in pronto soccorso autonomamente. A testimoniare la violenza degli scontri è il 60enne Claudio Francavilla, la cui maschera di sangue è diventata una delle immagini simbolo del corteo. La testimonianza di Claudio Francavilla Francavilla è stato portato in ospedale dopo essere rimasto ferito mentre prendeva parte pacificamente alla manifestazione pro Askatasuna a Torino. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Questa mattina a Torino un poliziotto è stato colpito con un piccone da alcuni manifestanti.

Il corteo di Askatasuna ha attraversato le strade di Torino in segno di protesta contro lo sgombero del centro sociale simbolo delle battaglie No Tav.

