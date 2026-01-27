Chi è Aurora Abatangelo la giocatrice di hockey alle Olimpiadi invernali 2026

Le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 si avvicinano, stimolando grande interesse nel mondo dello sport. Aurora Abatangelo rappresenta una delle atlete italiane in gara, contribuendo a valorizzare il talento e la dedizione del nostro paese in questa importante manifestazione internazionale.

Le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 sono sempre più vicine e manca davvero poco all'avvio di questo attesissimo evento sportivo. I XXV giochi olimpici invernali si terranno dal 6 al 22 febbraio 2026 a Milano e Cortina d'Ampezzo, città assegnatarie della manifestazione in forma congiunta e, ovviamente, agli sgoccioli della partenza l'attenzione si accende non solo sugli sport, ma soprattutto sui volti che potrebbero diventare le nuove icone di queste Olimpiadi. Tra sogni, sacrifici e storie di vita vera, cresce soprattutto la curiosità intorno alle atlete che stanno costruendo il loro futuro lontano dai riflettori, ma con una determinazione che conquista.

Federica Cassol è una sciatrice di fondo italiana, nata in Italia, che si prepara a partecipare alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.

Durante le Olimpiadi Invernali 2026, le divise delle nazioni partecipanti sono il risultato di collaborazioni tra marchi di moda e aziende sportive di alto livello.

