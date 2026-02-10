L’acqua dell’Oreto di nuovo potabile dopo 20 anni andrà a Palermo

Dopo più di due decenni, l’acqua dell’Oreto torna potabile e arriverà a Palermo. Le autorità hanno deciso di riattivare il sistema di distribuzione, permettendo di nuovo il passaggio dell’acqua del fiume nella rete cittadina. La notizia ha suscitato entusiasmo tra i cittadini, che aspettano da tempo una soluzione ai problemi di approvvigionamento. Ora si aspetta che i test confermino la qualità dell’acqua e che la distribuzione possa riprendere senza ulteriori ritardi.

Le acque del fiume Oreto, dopo più di 20 anni, rientreranno nel sistema di distribuzione idrica di Palermo. Le analisi batteriologiche condotte dall'Asp competente hanno dato esito positivo, quello che Amap aspettava dopo mesi di verifiche e test di laboratorio interni. "Un traguardo di cui dobbiamo essere orgogliosi – evidenzia il sindaco Roberto Lagalla – che valorizza la qualità del progetto di Amap, capace di creare le condizioni giuste per restituire alla città questa risorsa. Ed è ancora più rilevante che ciò accada in un momento di emergenza idrica". La portata assicurata e immessa in rete già dai prossimi giorni sarà di 100 litri al secondo, ma in condizioni particolarmente favorevoli si potrà arrivare anche a 200 litri al secondo.

