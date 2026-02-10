Laboratorio di creatività scrittoriale in biblioteca a Colico

A Colico torna il laboratorio di scrittura in biblioteca, un’occasione per chi vuole scoprire nuovi modi di approcciare alla scrittura creativa. Stefano Bolotta, giornalista e docente, organizza anche quest’anno quattro incontri dedicati a chi desidera migliorare le proprie capacità di scrittura. L’appuntamento, che si ripete ormai da quattro anni, si svolge nella bella cornice della Biblioteca di Colico e offre ai partecipanti un percorso pratico e coinvolgente.

Un percorso per approcciare la scrittura in maniera differente. Da non perdere l'appuntamento con l'esperienza che il giornalista Stefano Bolotta, docente di corsi di laboratori, terrà per il quarto anno di fila nella splendida Biblioteca di Colico: quattro appuntamenti in cui i partecipanti potranno utilizzare e conoscere meglio ogni sfaccettatura della scrittura. Il laboratorio si svolgerà al sabato mattina, una volta al mese dal 21 febbraio, dalle 10 alle 12.30. "Durante questo percorso, diverso dai precedenti proposti a Colico, utilizzeremo la scrittura come grimaldello per cavare fuori da noi qualcosa di creativo - spiega Bolotta - A nozioni di scrittura creativa affiancheremo elementi di scrittura autobiografica, in alternanza fra momenti ludici e più introspettivi".

