La vittoria era l' obiettivo ma il merito è tutto dei ragazzi

Da mondosport24.com 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La trasferta di Czestochowa si conclude con una vittoria netta per l’All. La squadra italiana si impone con un 3-0 sui padroni di casa, chiudendo l’andata dei quarti di finale della Volleyball Challenge Cup Cev. I ragazzi hanno mostrato determinazione e concretezza in campo, portando a casa un risultato importante. Ora si aspetta il ritorno, ma questa prima partita dà fiducia e dimostra che il merito è tutto loro.

trasferta a czestochowa, in Polonia, valida per l’andata dei quarti di finale della Volleyball Challenge Cup Cev, chiude con uno score netto 3-0 per l’Allianz Milano. La squadra ha interpretato la sfida con determinazione fin dai primi scambi, imponendo ritmo e controllo sul gioco e sul punteggio. La formazione milanese ha preso il controllo sin dal fischio iniziale, costruendo vantaggi significativi fin dall’apertura. Il primo margine di vantaggio è emerso sul punteggio di 6-4, e da quel momento la squadra ha mantenuto alta l’attenzione su ogni fase del gioco. L’obiettivo era chiaro: ottenere il miglior risultato possibile senza cercare scorciatoie, ma assicurando la vittoria in condizioni emerse dal confronto. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

la vittoria era l obiettivo ma il merito 232 tutto dei ragazzi

© Mondosport24.com - La vittoria era l'obiettivo, ma il merito è tutto dei ragazzi

Approfondimenti su cz stochowa

Milan Femminile, che vittoria contro il Napoli. Appiah: “Il mio unico obiettivo era segnare”

“Il cliente era nudo sul divano, la porta era aperta, è stata una forma di molestia sessuale”: la rider filma tutto e denuncia ma è lei ad essere arrestata. Il motivo? “L’uomo era privo di sensi”

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

LA DOMOTEK ENTRATA NELLA STORIA: IL TM CRUCITTI RACCONTA L'IMPRESA E SFOGGIA I SOGNI AMBIZIOSI

Video LA DOMOTEK ENTRATA NELLA STORIA: IL TM CRUCITTI RACCONTA L'IMPRESA E SFOGGIA I SOGNI AMBIZIOSI

Ultime notizie su cz stochowa

Argomenti discussi: Sliding Doors Azzurre: l’esordio, la prima vittoria, un nuovo capitolo. Alessandro Troncon racconta Italia-Scozia del 2000; A Brescia è l'anno della Vittoria; L'affresco di San Lorenzo in Lucina è una vittoria alata, non un angelo: ma l'immagine del 2000 non somigliava a Meloni; L'angelo col volto della Meloni: cosa succede ora al restauro che fa discutere l'Italia?.

La Juve ritrova la vittoria con Vlahovic e Yildiz: oggi al via l’era SpallettiLa Juventus, dopo più di un mese, ha ritrovato la vittoria e anche il gol. Ad aprire le danze con l’Udinese è stato Vlahovic, che si è procurato il rigore dopo pochi minuti ed è stato lui stesso a ... tuttomercatoweb.com

Bari, Longo: Se c'era una vittoria da fare l'avrei voluta fare in questo modoIl tecnico del Bari, Moreno Longo, ha parlato dopo la vittoria maturata contro il Cesena in trasferta: Speravo di iniziare con questo tipo di partita, se c’era una vittoria da fare l’avrei voluta ... m.tuttomercatoweb.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.