La trasferta di Czestochowa si conclude con una vittoria netta per l’All. La squadra italiana si impone con un 3-0 sui padroni di casa, chiudendo l’andata dei quarti di finale della Volleyball Challenge Cup Cev. I ragazzi hanno mostrato determinazione e concretezza in campo, portando a casa un risultato importante. Ora si aspetta il ritorno, ma questa prima partita dà fiducia e dimostra che il merito è tutto loro.

trasferta a czestochowa, in Polonia, valida per l’andata dei quarti di finale della Volleyball Challenge Cup Cev, chiude con uno score netto 3-0 per l’Allianz Milano. La squadra ha interpretato la sfida con determinazione fin dai primi scambi, imponendo ritmo e controllo sul gioco e sul punteggio. La formazione milanese ha preso il controllo sin dal fischio iniziale, costruendo vantaggi significativi fin dall’apertura. Il primo margine di vantaggio è emerso sul punteggio di 6-4, e da quel momento la squadra ha mantenuto alta l’attenzione su ogni fase del gioco. L’obiettivo era chiaro: ottenere il miglior risultato possibile senza cercare scorciatoie, ma assicurando la vittoria in condizioni emerse dal confronto. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - La vittoria era l'obiettivo, ma il merito è tutto dei ragazzi

