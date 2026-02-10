La Valsa celebra Vezzani Il volto storico del volley

Modena ha festeggiato ieri Gian Carlo Vezzani, simbolo della pallavolo locale. Il PalaPanini si è riempito di amici e appassionati per brindare ai suoi 95 anni e ricordare i tre scudetti vinti con la Minelli Modena. Vezzani, l’unico superstite della squadra che conquistò il primo scudetto nel volley maschile in città, è stato al centro dell’attenzione, tra sorrisi e ricordi di una carriera che ha scritto la storia dello sport modenese.

Un pezzo della storia del volley italiano e modenese che giustamente ieri Modena Volley ha voluto celebrare: Gian Carlo Vezzani, l’unico superstite oggi della prima squadra capace di vincere lo scudetto nella pallavolo maschile in città, la Minelli Modena, è stato il protagonista di un brindisi al PalaPanini per i suoi 95 anni e per ripercorrere la storia dei tre scudetti vinti personalmente. Una società che ha cambiato marcia per quanto riguarda la conservazione della memoria storica e la diffusione del volley anche attraverso momenti che ne celebrino l’importanza che ha avuto in città attraverso le generazioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

