Modena ha festeggiato ieri Gian Carlo Vezzani, simbolo della pallavolo locale. Il PalaPanini si è riempito di amici e appassionati per brindare ai suoi 95 anni e ricordare i tre scudetti vinti con la Minelli Modena. Vezzani, l’unico superstite della squadra che conquistò il primo scudetto nel volley maschile in città, è stato al centro dell’attenzione, tra sorrisi e ricordi di una carriera che ha scritto la storia dello sport modenese.

Un pezzo della storia del volley italiano e modenese che giustamente ieri Modena Volley ha voluto celebrare: Gian Carlo Vezzani, l’unico superstite oggi della prima squadra capace di vincere lo scudetto nella pallavolo maschile in città, la Minelli Modena, è stato il protagonista di un brindisi al PalaPanini per i suoi 95 anni e per ripercorrere la storia dei tre scudetti vinti personalmente. Una società che ha cambiato marcia per quanto riguarda la conservazione della memoria storica e la diffusione del volley anche attraverso momenti che ne celebrino l’importanza che ha avuto in città attraverso le generazioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Valsa celebra Vezzani. Il volto storico del volley

Approfondimenti su Vezzani Volley

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Vezzani Volley

Argomenti discussi: La Valsa celebra Vezzani. Il volto storico del volley; Brindisi speciale per Gian Carlo Vezzani: Modena Volley celebra uno dei protagonisti del primo Scudetto della Minelli.

La Valsa celebra Vezzani. Il volto storico del volleySuperLega Un brindisi speciale al PalaPanini per il 95esimo compleanno. È testimone del primo scudetto vinto in città dall’allora Minelli Modena . . ilrestodelcarlino.it

Quella scuola di regia che tuo padre non voleva farti fare. Anni di studio, lavoretti, sacrifici. E tutto per arrivare a questa inquadratura, da consegnare ai posteri. Ne è valsa la pena facebook

NEXT MATCH - EPISODIO 19 | SuperLega Valsa Group Modena Allianz Milano Domenica 1 Febbraio – 18:00 PalaSport G.Panini, Modena Live su VBTV #AllianzMilano #PowervolleyMilano #PowerShow #Volleyball #ModenaMilano x.com