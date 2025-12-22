Valsa Group Modena – Cisterna Volley 3-1 | Buona la prima di ritorno

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Modena parte con il sestetto composto da Tizi-Oualou-Buchegger in diagonale principale, Davyskiba-Porro di banda, Sanguinetti-Mati al centro con Perry libero. Cisterna risponde con Fanizza al palleggio, Guzzo opposto, Bayram-Lanza martelli, Plak-Mazzone centrali con Currie libero. I padroni di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

valsa group modena 8211 cisterna volley 3 1 buona la prima di ritorno

© Modenatoday.it - Valsa Group Modena – Cisterna Volley 3-1 | Buona la prima (di ritorno)

Leggi anche: Cisterna Volley – Valsa Group Modena 3-2 | I gialli sprecano e vengono battuti in rimonta

Leggi anche: Volley SuperLega, il centrale della Valsa Group dopo la sconfitta subita a Cisterna. Sanguinetti: "Non ci sono impegni semplici»

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Itas Trentino – Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza 3-2.

valsa group modena 8211La Valsa ritrova Cisterna. Ma ora tutto è cambiato - Modena punta in alto e affronta al PalaPanini un’avversaria che vuole risollevarsi. ilrestodelcarlino.it

valsa group modena 8211Volley al Palapanini: Valsa Group Modena sfida Acqua S. Bernardo Cuneo - BERNARDO CUNEO al Palapanini: vivi l'emozione del volley dal vivo a Modena. mentelocale.it

valsa group modena 8211Rana Verona – Valsa Group Modena 1-3 | Grande colpo dei gialli - Nel quarto parziale parte forte Modena poi Verona alza i giri del motore, tre ace di Cortesia ed è 13- modenatoday.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.