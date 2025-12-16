‘Sandokan’ ruggisce ancora vittoria al prime time con 4,2 milioni di spettatori

La serie ‘Sandokan’ conquista nuovamente il pubblico, prevalendo nella prima serata di lunedì 15 dicembre con 4,2 milioni di spettatori. La vittoria di Rai1 testimonia il successo duraturo del celebre personaggio, confermando l’interesse degli spettatori per questa avventura epica. Un risultato che sottolinea l’affetto per le produzioni televisive di grande richiamo.

(Adnkronos) – E' Rai1 con 'Sandokan' a vincere la sfida della prima serata televisiva di ieri, lunedì 15 dicembre. La terza puntata della serie con Can Yaman ha conquistato 4.282.000 spettatori, registrando il 26.7% di share. Canale5 con il 'Grande Fratello' si piazza al secondo posto con 1.777.000 spettatori ed uno share del 15.4%, mentre . Periodicodaily.com

