‘Sandokan’ ruggisce ancora vittoria al prime time con 4,2 milioni di spettatori
La serie ‘Sandokan’ conquista nuovamente il pubblico, prevalendo nella prima serata di lunedì 15 dicembre con 4,2 milioni di spettatori. La vittoria di Rai1 testimonia il successo duraturo del celebre personaggio, confermando l’interesse degli spettatori per questa avventura epica. Un risultato che sottolinea l’affetto per le produzioni televisive di grande richiamo.
(Adnkronos) – E' Rai1 con 'Sandokan' a vincere la sfida della prima serata televisiva di ieri, lunedì 15 dicembre. La terza puntata della serie con Can Yaman ha conquistato 4.282.000 spettatori, registrando il 26.7% di share. Canale5 con il 'Grande Fratello' si piazza al secondo posto con 1.777.000 spettatori ed uno share del 15.4%, mentre . Periodicodaily.com
'Sandokan' ruggisce ancora, vittoria al prime time con 4,2 milioni di spettatori
Con #CanYaman al centro, il personaggio diventa oggi un ponte tra tradizione e industria internazionale. Questa volta la tigre della Malesia ruggisce davvero in tutto il mondo. #Sandokan x.com
Vertigo Syndrome presenta SANDOKAN: LA TIGRE RUGGISCE ANCORA Una mostra epica tra realtà e leggenda Orangerie della Reggia di Monza Dal 6 marzo al 28 giugno 2026 Un viaggio tra il reale e l’immaginifico del Sud-Est asiatico, nello sguar - facebook.com facebook
