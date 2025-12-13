Federica Pellegrini incinta del secondo figlio! Ecco cosa sappiamo davvero

Federica Pellegrini potrebbe essere in attesa del suo secondo figlio, secondo alcune indiscrezioni. La campionessa di nuoto ha mantenuto il silenzio sui social, alimentando le speculazioni, dopo un ricovero che ha preoccupato i fan. Ecco cosa sappiamo finora sulla presunta gravidanza della Divina.

La Divina Federica Pellegrini aspetta un altro bebè? Gravidanza avanzata, silenzio social e un ricovero che ha spaventato tutti Sta per arrivare un altro bebè a casa Pellegrini? Sì, secondo Gabriele Parpiglia, Federica Pellegrini sarebbe incinta per la seconda volta. E non sarebbe una gravidanza agli inizi: sarebbe già al quinto mese. La notizia arriva dritta dalla sua newsletter, ma per ora nessuna conferma né smentita da parte della campionessa e del marito Matteo Giunta. Dopo la nascita della piccola Matilde a gennaio 2024, la “Divina” aveva lasciato intendere che un secondo figlio non era escluso. Gossipnews.tv

“Federica Pellegrini è incinta”, il gossip scatena i social - Secondo indiscrezioni, Federica Pellegrini aspetterebbe il secondo figlio da Matteo Giunta: gravidanza già avanzata, Natale speciale per la famiglia ... corrieredellosport.it