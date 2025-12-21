Gen Z ma ci piace la musica Anni ’80 | la tendenza vintage che ci piace
Abbiamo vent’anni ma ascoltiamo la musica dei nostri genitori. Nelle nostre playlist di Spotify ci sarà sicuramente almeno una canzone che le discoteche anni ‘80 proponevano a tutto volume. Da dove arriva tutto questo amore per il vintage? La (ri)scoperta degli Anni ‘80. Successi intramontabili, canzoni senza tempo. La musica Anni ‘80 colpisce anche i nostri cuori (e le nostre orecchie). Buona parte dei trend che nascono su TikTok hanno di sottofondo le melodie che i nostri genitori conoscono alla perfezione. Pensiamo solo alla saga di Stranger Things, vi dice niente Running Up That Hill di Kate Bush? E come dimenticare la canzone per eccellenza dei giovani: il testo di Forever Young degli Alphaville ci fa sentire ancora oggi la nostalgia di momenti che non torneranno più, della spensieratezza che solo a vent’anni possiamo avere. 🔗 Leggi su Dilei.it
