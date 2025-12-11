Roma la città eterna nasconde la strada più affascinante del mondo

Roma, la città eterna, è un caleidoscopio di storia e bellezza. Tra monumenti celebri e angoli nascosti, si cela una strada considerata la più affascinante al mondo, un percorso ricco di fascino e mistero che invita a essere scoperto. Un viaggio tra antichità e meraviglie nascoste, dove ogni passo svela un nuovo tesoro.

Roma la conosciamo tutti, anche se è impossibile scoprire tutte le meraviglie che custodisce, tanto che alcune ci sembrano nascoste, quasi segrete, come la " strada più affascinante del mondo ". Che, ovviamente, è nella Città Eterna. E se vi vengono in mente vie arcinote o luoghi come Piazza di Spagna, Piazza Navona, Fontana di Trevi e Piazza San Pietro, siete fuori strada (è il caso di dirlo, sic! ). Ma allora qual è questa strada che riesce a conquistare anche i palati più raffinati dei viaggiatori più esigenti? E dove si trova di preciso? Leggi anche: — A Roma esiste una strada dove c'è sempre vento: il mistero del diavolo proprio in questa piazza Via dei Coronari, la "strada più bella del mondo" si trova a Roma.

