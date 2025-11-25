Marilina della Basilicata ad Affari Tuoi | La mia emotività mi danneggia e perde tutto

Fanpage.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Finale senza lieto fine per Marilina della Basilicata che ha giocato la sua partita ad Affari Tuoi questa sera, martedì 25 novembre. Finita alla Regione Fortunata, è tornata a casa a mani vuote. 🔗 Leggi su Fanpage.it

