Marilina della Basilicata ad Affari Tuoi | La mia emotività mi danneggia e perde tutto

Finale senza lieto fine per Marilina della Basilicata che ha giocato la sua partita ad Affari Tuoi questa sera, martedì 25 novembre. Finita alla Regione Fortunata, è tornata a casa a mani vuote. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

#AccaddeOggi | #23novembre 1980 È una domenica sera, precisamente alle ore 19:34, quando la terra trema nel sud Italia. Un terremoto devastante, con epicentro tra la Campania e la Basilicata, di intensità pari al X grado della scala Mercalli (magnitudo 6,9 Vai su Facebook

Affari Tuoi: Marilina della Basilicata via senza nulla, male la regione fortunata - L'articolo Affari Tuoi: Marilina della Basilicata via senza nulla, male la regione fortunata sembra essere il primo su LaNostraTv. Come scrive msn.com

Affari Tuoi stasera, Marilina della Basilicata fa esplodere De Martino: “Lo hai cercato e trovato!” - Affari Tuoi quanto hanno vinto stasera 25 novembre 2025: gioca Marilina della Basilicata Questa sera tocca a Marilina della Basilicata giocare ad Affari ... Si legge su msn.com

Affari Tuoi, Francesco vince con una profezia e sorprende Stefano De Martino - Il concorrente ha giocato una partita particolarmente appassionante, fatta di rischi e colpi di scena. Da dilei.it