la situazione in libia dopo la morte di saif gheddafi

La morte di Saif Gheddafi non cambia molto sul campo in Libia. Il secondogenito di Muammar Gheddafi non aveva militari fedeli né appariva vicino a prendere il controllo del Paese. La sua scomparsa lascia poche tracce di un possibile leader in grado di unire le fazioni ancora divise. La situazione resta fragile e incerta, senza un chiaro punto di riferimento.

Il secondogenito di Muammar Gheddafi, Saif Gheddafi, non aveva proprie milizie armate, né sembrava prossimo a poter ambire a un controllo del Paese. Non rappresentava, in poche parole, una minaccia imminente per nessuna delle parti operanti in Libia. Il nome però era piuttosto pesante. Forse è proprio da qui che occorre partire per comprendere il suo omicidio. Le circostanze sono ancora avvolte nel mistero. L’unica cosa certa è che quanto accaduto serve a sottolineare, ancora una volta, il profondo livello di instabilità della Libia. https:twitter.comIntelWarRoomstatus2020881625320685964 Un’instabilità che passa da almeno due faglie importanti. 🔗 Leggi su It.insideover.com

La notizia si diffonde rapidamente tra le strade di Tripoli, con fonti non ufficiali che parlano di una possibile uccisione di Saif al-Islam Gheddafi.

