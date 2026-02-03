Libia | fedelissimi annunciano la morte del secondogenito di Muammar Gheddafi Saif Al-Islam

Da follow.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La notizia si diffonde rapidamente tra le strade di Tripoli, con fonti non ufficiali che parlano di una possibile uccisione di Saif al-Islam Gheddafi. I fedelissimi dell’ex dittatore libico annunciano la sua morte, ma ancora nessuna conferma arriva dalle autorità. La situazione resta molto confusa, e le voci si susseguono senza una versione ufficiale.

La Libia è attraversata da ore da un fitto intreccio di voci e indiscrezioni, non ancora confermate ufficialmente, che riferiscono della presunta uccisione di Saif al-Islam Gheddafi, secondogenito dell’ex rais Muammar Gheddafi e figura centrale, seppur controversa, del post-2011 libico. Né le autorità di Tripoli né quelle di Bengasi hanno al momento rilasciato dichiarazioni ufficiali, alimentando un clima di forte tensione politica, ma la sua morte è stata confermata da un attivista politico considerato vicino al delfino libico, Abdullah Othman. Secondo fonti sul terreno sentite da “Strumenti Politici”, l’episodio sarebbe avvenuto durante uno spostamento segreto tra aree tribali del sud del Paese e la fascia costiera. 🔗 Leggi su Follow.it

libia fedelissimi annunciano la morte del secondogenito di muammar gheddafi saif al islam

© Follow.it - Libia: fedelissimi annunciano la morte del secondogenito di Muammar Gheddafi, Saif Al-Islam

Approfondimenti su Gheddafi Libia

Libia, ucciso il figlio di Muammar Gheddafi: chi era Saif al-Islam

Saif al-Islam Gheddafi è stato ucciso oggi a Zintan, in Libia.

Libia: Saif al-Islam, il figlio di Muammar Gheddafi, ucciso durante scontri armati

La notizia dell'uccisione di Saif al-Islam Gheddafi si diffonde tra le fonti libiche, anche se ancora mancano conferme ufficiali.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.