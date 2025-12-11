Forza Italia Tajani replica a Pier Silvio Berlusconi | Il rinnovamento è in corso siamo un partito con le porte aperte

Antonio Tajani risponde alle parole di Pier Silvio Berlusconi, definendole “sollecitazioni positive” e assicurando che il rinnovamento di Forza Italia è in atto. Mentre si trova a Mumbai per il Forum Italia-India, Tajani cerca di rassicurare sui timori interni al partito, sottolineando che le porte sono aperte a un rinnovamento continuo.

Le parole di Pier Silvio Berlusconi sono “ sollecitazioni positive “. Mentre si trova a Mumbai per il Forum imprenditoriale Italia-India, Antonio Tajani cerca di spegnere le agitazioni interne a Forza Italia dopo i concetti pronunciati dal secondogenito di Silvio Berlusconi in occasione degli auguri di Natale negli studi di Mediaset. “Tutti i consigli sono preziosi, utili e li ascolto, sono in perfetta sintonia sulla necessità del rinnovamento e di guardare al futuro”, afferma il ministro degli Esteri e leader degli azzurri. Secondo Adnkronos, agenzia di stampa notoriamente vicina al mondo del centrodestra, il partito è in fibrillazione: per molti, infatti, le parole dell’ ad di Mfe, che avrebbe informato della sua uscita la sorella Marina Berlusconi, risuonano come l’ennesimo monito-avviso al segretario nazionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Forza Italia, Tajani replica a Pier Silvio Berlusconi: “Il rinnovamento è in corso, siamo un partito con le porte aperte”

Pier Silvio Berlusconi: "Facce nuove in Forza Italia? Non cambio idea. Serve programma rinnovato. Ma sono grato a Tajani: tenere in vita il partito non era facile". #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Pier Silvio Berlusconi: "Sono necessarie facce nuove in Forza Italia, non cambio idea" Vai su X

Forza Italia, Pier Silvio Berlusconi allontana Tajani. I suoi minimizzano, ma nel partito c'è tensione - «Gratitudine vera per lui», ma il figlio del fondatore sente ancora forte il desiderio di un rinnovamento nel partito. Da editorialedomani.it

Forza Italia, Berlusconi ringrazia Tajani e poi lo scarica: «Servono facce e idee nuove». Occhiuto spera - L’ad di Media for Europe entra a gamba tesa sul partito di famiglia e chiede un programma rinnovato: «Necessario mantenere i valori fondanti ma vanno adattati alla realtà di oggi» ... Lo riporta cosenzachannel.it