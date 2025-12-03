Università in festa | Milo Manara premiato con prestigiosa laurea honoris causa
Teramo - Un riconoscimento simbolico che celebra l’impatto del maestro sull’evoluzione del linguaggio del fumetto, sulla cultura visiva e sulla diffusione internazionale dell’arte sequenziale. All’Università di Teramo è stata conferita la laurea honoris causa in Media, Arti e Culture al maestro Milo Manara, figura di riferimento nel panorama dell’illustrazione e del fumetto italiano. La cerimonia si è svolta nell’Aula Magna dell’ateneo, alla presenza del rettore Christian Corsi, che ha evidenziato l’importanza della libertà intellettuale e artistica, qualità che considera centrali nella produzione dell’autore e che desidera estendere all’intera comunità accademica. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
