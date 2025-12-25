Calciomercato Juve rivelazione a sorpresa | in caso di mancata qualificazione alla Champions può essere ceduto! Cambia il destino di quel bianconero

Calciomercato Juve, il futuro di quel bianconero è appeso alla Champions: senza la qualificazione la società potrebbe essere costretta a cederlo. Il calciomercato Juve della prossima estate dipenderà quasi interamente da un unico, inappellabile verdetto che arriverà dal campo: la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Non si tratta meramente di una questione di prestigio sportivo o di ambizione, ma di un fattore vitale per la sostenibilità economica del progetto tecnico e per la permanenza dei campioni in rosa. L’allarme lanciato con forza dal Corriere dello Sport è di quelli che fanno tremare i polsi ai tifosi bianconeri e riguarda direttamente il futuro del giocatore più talentuoso e rappresentativo, colui che indossa la maglia più pesante. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

