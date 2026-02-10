La Francia ha dichiarato guerra alla denatalità | lettera a casa per i 29enni e nuovi centri di congelamento degli ovociti

La Francia ha deciso di intervenire sulla crisi demografica. Il governo di Lecornu ha scritto lettere ai giovani di 29 anni e ha annunciato l’apertura di nuovi centri per il congelamento degli ovociti. L’obiettivo è incentivare le coppie a mettere al mondo più figli. Il messaggio è chiaro: vogliono invertire il calo delle nascite e affrontare il problema alla radice.

La frase « Se l'avessi saputo » è nemica del popolo francese. Lo dicono chiaro e netto la nuove linee guida del governo di Lecornu che punta a un rilancio, strutturato, della fertilità nel paese. Tanti i punti chiave, in un piano dedicato ai 29enni o maggiori di 29 anni, per corretta educazione sulla salute materna e perinatale. «Senza coercizione o pressione sociale», sottolinea una lunga nota. Perché « la fertilità è una responsabilità condivisa tra donne e uomini ». Il piano è stato presentato giovedì dalla Ministra della Salute Stéphanie Rist. Una misura è l'invio di un messaggio a tutti i cittadini francesi in occasione del loro ventinovesimo compleanno, a partire dalla fine dell'estate, età in cui le donne sono legalmente autorizzate a congelare i propri gameti.

