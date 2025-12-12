Guerra Ucraina-Russia da UE ok a congelamento beni russi Francia | Kiev non accetta cessione territori news in diretta

La UE ha approvato il congelamento dei beni russi come misura di risposta alla guerra in Ucraina. La Francia sottolinea che Kiev non accetta cessioni territoriali, mentre le trattative sul destino del Donbass sono attualmente in stallo. Segui le ultime notizie in tempo reale sulla crisi tra Russia e Ucraina.

Le ultime notizie in diretta sulla guerra tra Russia e Ucraina: trattative incagliate sul destino del Donbass. Trump ha detto che gli Stati Uniti parteciperanno alla riunione di sabato solo se vi sarà una concreta possibilità di raggiungere un accordo di pace. Per il Cremlino: "Zelensky vuole presentare proposte inaccettabili". Fanpage.it Guerra Ucraina-Russia, Da UE ok a congelamento beni russi, Media: “Adesione Ucraina all’Unione entro 2027 nel piano di pace”, news in diretta - Ucraina in diretta: Trump ha detto che gli Stati Uniti parteciperanno alla riunione di sabato con i rappresentanti di Europa e Kiev solo ... fanpage.it Guerra, Zelensky: "Fondamentale unità-Ue-Usa-Ucraina". Martedì a Roma vede Papa e Meloni - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina, Zelensky: 'Fondamentale unità- tg24.sky.it GUERRA IN UCRAINA | Il consigliere Ushakov: "Referendum? Quel territorio appartiene alla Russia". Trump: "Gli Usa disposti a contribuire nell'assistenza in un accordo di pace" - facebook.com facebook #Ucraina, #Trump: basta giochetti, si rischia la Terza guerra mondiale x.com

L'Europa nemico n.1 per la Russia #russia #ue

Video L'Europa nemico n.1 per la Russia #russia #ue Video L'Europa nemico n.1 per la Russia #russia #ue