La febbre del sabato sera Il musical fa il bis

La febbre del sabato sera torna in scena. Dopo quasi cinquant’anni dall’uscita del film, il musical ripropone le canzoni e le coreografie originali. Lo spettacolo sta facendo il bis, attirando nuovamente il pubblico che già lo aveva amato negli anni ’70. La scena è calda e coinvolgente, con attori che rievocano quel clima di festa e di libertà tipico di quegli anni.

Sembra incredibile, eppure sono trascorsi quasi cinquant’anni dall’arrivo nei cinema de ’La febbre del sabato sera’ che nel 1977 lanciò un giovane, talentuoso attore, divenuto un mito, John Travolta. Erano i tempi delle grandi discoteche, delle serate trascorse a scatenarsi in pista e di una musica dal beat irresistibile. ’La febbre del sabato sera’ raccontava proprio la storia di un giovane newyorkese, Tony Manero, che di giorno lavorava in un negozio di vernici e conduceva una vita monotona in una famiglia opprimente, ma la sera ‘cambiava pelle’ e diventava il re della discoteca 2001 Odissey, preso da quella ’Night fever’ che gli consentiva di evadere dal grigiore e dalla mancanza di prospettive. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La febbre del sabato sera. Il musical fa il bis Approfondimenti su Febbre Sabato Serata La febbre del sabato sera. Al Politeama il musical che fa ballare nei ricordi La Febbre del Sabato Sera . Il più mitico dei musical fa tappa al teatro dell’Aquila La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Bee Gees - Don't Say Goodbye | THE WOLF HUNTERZ REACTIONS Ultime notizie su Febbre Sabato Serata Argomenti discussi: La febbre del sabato sera, al Politeama Genovese il celebre musical con le hit dei Bee Gees; Firenze, in scena il musical ‘La febbre del sabato sera’; 'La Febbre del Sabato Sera' il musical in scena al Teatro Team; La febbre del sabato sera - Bari. Con ‘La febbre del sabato sera’ prosegue la rassegna di Musical al Teatro Comunale di ModenaLa febbre del sabato sera ph Giulia Marangoni Prosegue martedì 10 febbraio e mercoledì 11 febbraio 2026 alle ore 20 la rassegna di Musical al Teatro Comunale Pavarotti-Freni di Modena con La febbre de ... sassuolo2000.it La febbre del sabato sera, al Politeama Genovese il celebre musical con le hit dei Bee GeesIl palco del Politeama Genovese ospita La febbre del sabato sera - Il musical, da giovedì 5 a sabato 7 febbraio. Lo spettacolo, prodotto da Compagnia della Rancia su licenza di Broadway Licensing, è ... genovatoday.it La Febbre del Sabato Sera – Il Musical Il mito della disco music arriva a teatro con le indimenticabili hit dei Bee Gees! Teatro Repower 19–29 marzo Biglietti disponibili qui: https://buff.ly/3ntxie9 facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.