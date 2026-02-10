La denuncia di Cesetti | Per ricevere un referto qui occorrono mesi

Fabrizio Cesetti denuncia i lunghi tempi per ottenere un referto nelle strutture sanitarie delle Marche. Il consigliere regionale segnala che i pazienti devono aspettare mesi prima di ricevere i risultati degli esami, una situazione che crea disagi e disservizi. La questione è stata portata all’attenzione dell’Ast di Fermo e della Regione, con l’obiettivo di trovare soluzioni rapide.

Troppo lunghi i tempi della sanità, per ricevere un referto occorrono mesi. Questa la segnalazione che il consigliere regionale Fabrizio Cesetti, rivolge alla Regione Marche e all'attenzione dell'Ast di Fermo. "Mi chiedo – dichiara Fabrizio Cesetti - se per il presidente Acquaroli sia accettabile che una persona attenda oltre tre mesi per ricevere l'esito di un esame istologico dopo essere stata operata per una diagnosi di ricovero di adenocarcinoma? Questa segnalazione scritta mi giunge da un cittadino della provincia di Fermo che, dimesso dall'ospedale il 31 ottobre scorso con l'impegno della struttura sanitaria di ricontattarlo per la consegna del referto, a oggi non ha ricevuto ancora nulla.

