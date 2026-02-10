La Città metropolitana alla Bit di Milano per una nuova narrazione del territorio

Questa mattina, alla Bit di Milano, la Città metropolitana ha presentato i suoi piani per il turismo. L’obiettivo è puntare su un modello più sostenibile e strutturato, che favorisca lo sviluppo e l’occupazione, soprattutto tra i giovani. La strategia prevede di attrarre visitatori tutto l’anno, evitando stagionalità e promuovendo le bellezze del territorio in modo più efficace.

Il consigliere delegato Domenico Mantegna: "Capaci di emozionare ogni visitatore, invitiamo tutti a vivere la nostra terra" “Come Città metropolitana stiamo lavorando per un turismo strutturato, sostenibile e destagionalizzato, capace di creare sviluppo, lavoro e nuove opportunità soprattutto per i giovani. Essere qui a Milano significa dialogare con operatori, buyer e istituzioni, costruire reti, attrarre investimenti e far capire che Reggio Calabria e il suo territorio metropolitano sono pronti". Così il consigliere metropolitano delegato, Domenico Mantegna, presente a Milano alla Borsa internazionale del Turismo 2026, in rappresentanza della Città metropolitana di Reggio Calabria.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Approfondimenti su Città Metropolitana Milano Montemesola protagonista alla BIT di Milano: tradizione, innovazione e identità al centro del racconto del territorio Montemesola fa parlare di sé alla BIT di Milano. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Città Metropolitana Milano Argomenti discussi: Scuole Aperte Metropolitane: più tempo e più opportunità per preadolescenti; Venerdì 6 febbraio al Planetarium Pythagoras della Città Metropolitana Truman Burbank, la realityzzazione del reale; Milano ti ascolto allarga i confini per progettare la Città Metropolitana; La Liguria degli Anelli: presentata ai Comuni la progettualità cicloturisticaMare–Entroterra dell’area metropolitana genovese | Città Metropolitana di Genova. RicostruiAMO insieME: ASSIF per la città Metropolitana di Messina e costa JonicaQuella proposta dall’Associazione Italiana Fundraiser è la prima campagna di raccolta fondi a livello nazionale promossa in risposta al ciclone Harry, un’azione di prossimità e responsabilità verso le ... tg24.sky.it Scuole aperte, a Bologna il progetto si estende alla Città metropolitana e coinvolge 49 medie. Lepore: «Antidoto ai metal detector»La sperimentazione di Bologna estesa a tutta la provincia con le risorse messe in campo dalla Regione. Coinvolte anche la Ausl di Bologna e di Imola. L'assessora Conti: «Così evitiamo l'isolamento dei ... corrieredibologna.corriere.it #Napoli- Giorno del Ricordo, la Città Metropolitana alla Cerimonia di Capodimonte con il Vicesindaco Cirillo #Commemorazione #Cerimonia #GiornodelRicordo #Capodimonte #Vicesindaco #NanoTV - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.