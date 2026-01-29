La cantante e attrice americana Dove Cameron ha fatto una rivelazione che ha già fatto il giro del web. Durante una trasmissione con Jimmy Fallon, ha raccontato come Damiano David dei Maneskin le abbia chiesto di sposarlo. Cameron ha spiegato che il frontman italiano le ha fatto la proposta di matrimonio e, sorpresa, ha anche disegnato lui stesso l’anello. Un gesto semplice ma molto personale, che ha lasciato tutti senza parole.

Dove Cameron ha rivelato come Damiano David le ha fatto la proposta di matrimonio, svelando anche che il frontman dei Maneskin si è occupato di disegnare in prima persona l’anello. La proposta di matrimonio di Damiano David a Dove Cameron. Ospite di Jimmy Fallon, Dove Cameron ha spiegato con un sorriso di avere scoperto dell’intenzione di Damiano di farle la proposta di matrimonio quando lui le ha annunciato che stava lavorando sull’anello: « Mi aspettavo potesse succedere, ma non sapevo quando », ha detto a Fallon, raccontando poi il giorno in cui la fatidica proposta è arrivata. «Eravamo a casa, stavamo facendo i bagagli, una cosa in cui sono pessima, e io avevo addosso una maglietta oversize, non ero truccata, avevo ancora i capelli bagnati dalla doccia. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La cantante e attrice trentenne, ospite di Jimmy Fallon, ha raccontato i dettagli del giorno in cui il frontman dei Maneskin le ha chiesto di sposarlo

Approfondimenti su Damiano David

Alba Parietti ha condiviso alcuni dettagli sulla fine della sua relazione con Fabio Adami.

Corinne Cléry attraversa un momento difficile a causa della rottura dei rapporti con il figlio Alexandre Wayaffe, avvenuta ormai quasi nove anni fa.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Salma Hayek teaches Jimmy Fallon Dancing #shorts

Ultime notizie su Damiano David

Argomenti discussi: Intervento per Amanda Lear: È il terzo in due mesi; Milly, la voce che recita; Aurora Venosa da XFactor a La Preside: Un periodo bellissimo, dietro ci sono tanti sacrifici anche da parte della mia famiglia. Papà il...; Ornella Vanoni riceve la laurea honoris causa: Io non ho mai studiato, i miei genitori sarebbero pieni di gioia.

Dove Cameron e la proposta di Damiano David: «Intima e inaspettata»La cantante e attrice trentenne, ospite di Jimmy Fallon, ha raccontato i dettagli del giorno in cui il frontman dei Maneskin le ha chiesto di sposarlo ... amica.it

Così Damiano David ha chiesto a Dove Cameron di sposarlo: il racconto emozionante. Poi la verità sull'anelloL'attrice ha rivelato come il cantante dei Maneskin l'ha chiesta in sposa. Un momento dolcissimo: Mi ha detto: 'voglio i piatti da lavare. Voglio il bucato. Voglio cucinare insieme. Voglio te nella t ... today.it

Radio KissKiss. Damiano David · The First Time. "Ero struccata, in T-shirt e con i capelli bagnati quando mi ha chiesto di sposarlo.." Dove Cameron, in una recente intervista al Tonight Show con Jimmy Fallon, ha raccontato di come fosse pronta all'idea ch - facebook.com facebook

Hudson Williams sarà ospite per la prima volta ad un talk show al The Tonight Show di Jimmy Fallon, in onda mercoledì. x.com