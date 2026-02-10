Klopp al posto di Xabi Alonso? Solo se Bellingham e Camavinga lasciano il Real Madrid il gossip corre sul web

Jurgen Klopp potrebbe prendere il posto di Xabi Alonso al Real Madrid, ma solo se Bellingham e Camavinga lasciano la squadra. Secondo le voci che circolano online, il tecnico tedesco avrebbe posto condizioni molto dure a Florentino Perez per sedersi sulla panchina dei blancos. La trattativa resta in bilico, e ora si aspetta di sapere se i due centrocampisti andranno via o meno.

L'ultima indiscrezione: Jurgen Klopp avrebbe dettato condizioni draconiane a Florentino Perez per sedersi sulla panchina del Real Madrid. Tra le richieste, due cessioni importanti (una clamorosa). Secondo quanto riportato da fonti inglesi e rilanciato dall'account MatchDay Central, Jürgen Klopp sarebbe a un passo dalla panchina del Real Madrid, ma non senza riserve. Il tecnico tedesco, noto per il suo carattere deciso e la sua visione tattica intransigente, avrebbe presentato alla dirigenza madrilena un vero e proprio ultimatum.

