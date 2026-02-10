L’associazione Ijirashii Dojo di Carpi torna a portare a casa risultati importanti. A inizio febbraio, i ragazzi guidati dal maestro Dario Falavigna hanno partecipato alla quarta edizione della ’Beginners Cup Memorial Rocco Mandaglio’ a Socco, in provincia di Como. La competizione, organizzata dalla scuola Meraki del maestro Giuseppe Mandaglio, si è rivelata un’altra tappa di successo per il team emiliano.

Arrivano altre soddisfazioni per l’associazione Ijirashii Dojo di Carpi (foto) diretta dal maestro Dario Falavigna, protagonista con i suoi ragazzi a inizio febbraio in Lombardia, nella quarta edizione della ’ Beginners Cup Memorial Rocco Mandaglio ’, organizzata a Socco (Fino Mornasco) in provincia di Como dalla scuola Meraki del Maestro Giuseppe Mandaglio. Non una semplice competizione agonistica, quanto un evento formativo per i giovani con poche gare all’attivo che desiderano avvicinarsi all’agonismo del karate. L’associazione Ijirashii Dojo di Carpi ha partecipato alla trasferta con 6 atleti, conquistando buoni risultati nelle specialità Kata (forma) e in quella Kumite (combattimento). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

