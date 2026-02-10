La Juventus si trova di nuovo in difficoltà a causa di errori individuali. Contro la Lazio, i bianconeri hanno subito 9 gol su 20 proprio da errori personali, in particolare nel tentativo di palleggiare dal basso. Spalletti deve fare i conti con queste sviste che pesano molto sul risultato finale.

Juventus, i bianconeri pagano carissimo il rischio del palleggio dal basso, 9 gol su 20 nati da sviste individuali. Baroni e il Toro vivono un incubo peggiore. Il calcio a Torino, in questa stagione 20252026, si gioca pericolosamente sul filo del rasoio. Se da un lato Luciano Spalletti ha ridato un'anima alla Juventus, dall'altro deve fare i conti con un dato statistico che sta diventando un fardello pesante per la corsa Champions. Secondo l'analisi odierna de La Stampa, la Juventus sta versando una "tassa" altissima sull'altare della costruzione dal basso: ben 9 dei 20 gol subiti finora dai bianconeri sono frutto di errori individuali decisivi in fase di impostazione o di letture errate sotto pressione.

© Juventusnews24.com - Juventus, gli errori individuali condannano Spalletti: la statistica è impietosa. È successo di nuovo contro la Lazio. Di che si tratta

