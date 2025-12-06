Juventus nel segno del fino alla fine | statistica che incorona i bianconeri in Serie A solo l’Inter ha fatto meglio Di cosa si tratta
Juventus da “fino alla fine”: il dato che incorona i bianconeri in Serie A, solo l’Inter ha fatto meglio. Ecco la statistica. In un campionato dove l’equilibrio tattico regna sovrano per gran parte dei match, la capacità di spezzare gli indugi o ribaltare un risultato quando le energie vengono meno diventa un fattore determinante per la classifica. Il celebre motto “Fino alla Fine”, marchio di fabbrica del mondo Juventus, trova in questa stagione un riscontro statistico concreto. I bianconeri si confermano una squadra letale nei minuti conclusivi, anche se devono cedere il passo, per una sola rete, ai rivali storici dell’Inter. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
José #Altafini, leggenda vivente del calcio, ha lasciato un segno indelebile in Italia con le maglie di #Milan, #Napoli e #Juventus. Le sue parole a La Gazzetta dello Sport. ? “Per #Conte sono i risultati che parlano: ha vinto ovunque sia andato e tranne qual - facebook.com Vai su Facebook
Giaccherini gioca Napoli-Juventus: "Con Conte e Spalletti ci proveranno fino alla fine" - Il doppio ex della sfida del "Maradona" di domani sera si è espresso ai taccuini dell'edizione. Lo riporta tuttomercatoweb.com
Juventus da «fino alla fine» in questa Serie A: bianconeri e altre tre squadre condividono il primato in questa speciale classifica. La situazione - Juventus condivide il primato in questa speciale classifica assieme ad altre tre squadre in Serie A: di cosa stiamo parlando “Fino alla Fine”. Riporta juventusnews24.com
Juve Women, fino alla fine! Carbonell stende la Fiorentina allo scadere - L'allenatore bianconero Massimiliano Canzi sull'espulsione: "Fatico ad accettare lezioni di fair play, chiedo scusa" ... Lo riporta tuttosport.com
Le probabili formazioni di Napoli-Juventus (Serie A) - Prima sfida in partite ufficiali tra Conte e Spalletti: le possibili scelte dei tecnici. Scrive msn.com
Juve solida, fino alla fine: Tudor e quel confortante profumo di... Zoff - Non bella, ma con una sua scontrosa grazia, come certe automobili degli Anni 70 in cui la praticità prevaleva sull’estetica. Scrive tuttosport.com
Vince la Juventus: ma è stato un Cagliari con personalità e in partita fino alla fine - Allo Stadium rossoblù avanti, poi esce il maggior tasso tecnico della squadra di Spalletti. Lo riporta calciocasteddu.it