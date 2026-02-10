La Juve torna a criticare Di Gregorio dopo il pareggio contro la Lazio. Il portiere bianconero viene messo sotto accusa dai tifosi, che non digeriscono il 2-2 in casa e già pensano al derby d’Italia contro l’Inter. La tensione in casa Juve cresce, e ora si aspetta una risposta dal numero uno tra i pali.

Il portiere bianconero torna nel mirino dopo il 2-2 contro la squadra di Sarri Anche Di Gregorio è nel mirino dei tifosi della Juve, delusi dal 2-2 casalingo contro la Lazio a meno di una settimana dal derby d’Italia con la capolista Inter. Da molti juventini, ma anche da diversi addetti ai lavori, il portiere milanese non è considerato all’altezza di una big. Annuncio su Di Gregorio (Ansa Foto) – calciomercato.it Roberto Pruzzo è andato giù duro nell’intervento in diretta su ‘Radio Radio’: “ La Juve ha un portiere che non esiste. A mio avviso ha un dodicesimo in porta “. Per l’ex bomber della Roma, il classe ’97 non è abbastanza bravo per ricoprire il ruolo di portiere titolare della squadra ora allenata da Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve-Lazio, attacco frontale a Di Gregorio: “Non esiste”

In vista del fitto calendario di impegni, Spalletti valuta un consistente turnover per la sfida tra Juventus e Benfica.

