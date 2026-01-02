Sir il libero Massimo Colaci | Abbiamo ancora fame di vittorie
La Sir Safety Perugia si conferma protagonista nel panorama del volley italiano, conquistando la Coppa Italia con una prestazione convincente contro Civitanova. Il libero Massimo Colaci ha sottolineato come il team abbia ancora desiderio di vittorie, dimostrando determinazione e impegno. Questa vittoria rappresenta un nuovo passo nel percorso della squadra, che mira a mantenere alta la propria competitività nel campionato nazionale.
Ha fatto i fuochi d’artificio la Sir Susa Scai Perugia a fine anno. La Coppa Italia ha visto i block-devils trionfare alla grande contro la nemica storica Civitanova. Si poteva immaginare un duello complicato ma gli umbri hanno impartito una vera lezione alla malcapitata rivale, lasciando per l’ennesima volta i marchigiani a bocca asciutta. Uno dei migliori in campo è stato il libero Massimo Colaci: "Ci eravamo preparati ad una partita del genere, contro di loro mi aspetto sempre una partita molto lunga e complicata perché anche quando sei due o tre punti avanti, hanno talmente tanta qualità al servizio che ti fanno ace o ti costringono a giocare palla alta. 🔗 Leggi su Lanazione.it
