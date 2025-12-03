Juventus nuovo stop in difesa | Gatti si infortuna al ginocchio e sarà operato

Dopo il ko di Vlahovic arriva un’altra tegola per Spalletti: il difensore bianconero ha riportato una lesione al menisco mediale e dovrà sottoporsi a intervento chirurgico. È un momento complicato per la difesa della Juventus. Dopo l’infortunio di Dusan Vlahovic, arriva un’altra brutta notizia: Federico Gatti si è fermato durante il secondo tempo della sfida di Coppa Italia vinta contro l’Udinese, a causa di una distorsione al ginocchio destro. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it