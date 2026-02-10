Jazz alla Sala Laudamo | Gilda Buttà con The Köln Concert di Keith Jarrett

La rassegna jazz alla Sala Laudamo riprende con Gilda Buttà che propone il suo omaggio a

Continua la rassegna jazz alla Sala Laudamo. Prossimo appuntamento il 12 febbraio alle ore 21 con Gilda Buttà.La pianista siciliana Gilda Buttà, tra le voci più raffinate del panorama musicale, interpreta The Köln Concert, capolavoro di Keith Jarrett, registrato nel 1975 e divenuto uno degli.🔗 Leggi su Messinatoday.it

La Rassegna Jazz alla Sala Laudamo del Teatro Vittorio Emanuele di Messina propone un percorso musicale che coinvolge artisti di talento, come Francesco Cafiso e Danilo Rea.

