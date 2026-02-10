Jannik Sinner x Nike | l’outfit unico che unisce performance e stile alpino

Dopo aver concluso l’Australian Open, Jannik Sinner è tornato nella sua San Candido, nel cuore delle Dolomiti. Il tennista italiano ha mostrato un outfit firmato Nike, pensato per unire performance e stile alpino. La collaborazione tra il campione e il brand si fa notare anche fuori dal campo, con un look che riflette la sua passione per le montagne e il suo impegno nel sport.

La nuova collaborazione. Appena terminato l’Australian Open, il campione italiano di tennis Jannik Sinner aveva programmato di tornare nella sua città natale, San Candido, nel cuore delle Dolomiti. Ma quando Nike gli ha offerto l’opportunità di collaborare a un look unico, pensato per il massimo della performance e del design, in occasione dell’evento sportivo invernale più importante al mondo, Sinner ha cambiato rotta e ha scelto Milano, capitale della moda. Lavorare su un outfit completo — giacca su misura, gilet A.I.R. isolante, pantaloni sartoriali e calzature dedicate — ha significato unire uno dei migliori tennisti al mondo con i designer di Nike, creando un look che riflettesse chi Sinner è al di fuori del campo. 🔗 Leggi su 361magazine.com

