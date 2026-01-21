Il debutto di Jannik Sinner agli Australian Open ha attirato l’attenzione non solo sul campo, ma anche sui social, dove il nuovo kit Nike ha suscitato diverse reazioni. Il look del tennista ha diviso pubblico e appassionati, diventando rapidamente un tema di discussione tra commenti e ironie. Questa vicenda evidenzia come anche dettagli estetici possano generare interesse e opinioni contrastanti nel mondo dello sport.

Il debutto di Jannik Sinner agli Australian Open non ha acceso soltanto l’entusiasmo dei tifosi per il campo, ma anche una discussione (inaspettatamente rovente) fuori dal rettangolo di gioco: il nuovo completo scelto per il torneo di Melbourne ha diviso pubblico e social, diventando in poche ore uno degli argomenti più commentati tra gli appassionati di tennis. Sinner, arrivato in Australia da bicampione in carica, ha esordito battendo al primo turno il francese Hugo Gaston indossando il kit “serale” pensato per l’appuntamento di inizio stagione: maglietta verde scuro con righe nere e “baffo” bianco, abbinata a pantaloncini dello stesso colore e con una striscia gialla sulla coscia. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

Jannik Sinner e il "caso outfit" agli Australian Open: anche Laila Hasanovic ironizza sul nuovo kit Nike

