Il Teatro Sociale di Bergamo ospita il nuovo appuntamento della rassegna Altri Percorsi della Fondazione Teatro Donizetti, dedicata a Benvenuto Cuminetti. Dopo l'apertura con Natale in casa Cupiello di Eduardo De Filippo, la stagione prosegue giovedì 18 dicembre alle 20, con uno spettacolo che mescola teatro e musica, intitolato “La cantautrice fantasma” e interpretato da Ivan Talarico.

Bergamo. Iniziata con Natale in casa Cupiello, classico di Eduardo De Filippo riproposto in modo originale da Luca Saccoia, la rassegna Altri Percorsi della Fondazione Teatro Donizetti, dedicata a Benvenuto Cuminetti, prosegue giovedì 18 dicembre al Teatro Sociale (alle 20.30) con “La Cantautrice fantasma”, spettacolo di teatro-canzone scritto e interpretato da Ivan Talarico. Durata 1 ora e 5 minuti senza intervallo. Prezzi biglietti: 20 Euro, ridotto 16 Euro. In occasione dello spettacolo, grazie a una convenzione con ATB, è possibile usufruire gratuitamente dei mezzi pubblici per e da Città Alta, presentando il biglietto di ingresso al teatro. Bergamonews.it

Linea77 sanremo 2008

“La cantautrice fantasma”, al Sociale in scena Ivan Talarico - Lo spettacolo verrà proposto giovedì 18 dicembre nell'ambito della Stagione di Altri Percorsi di Fondazione Teatro Donizetti. bergamonews.it