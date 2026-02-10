Ispettorato del lavoro sede di Salerno | piove… sul bagnato

Le forti piogge delle ultime ore hanno colpito ancora la sede dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno, in Corso Vittorio Emanuele. La struttura si trova in una zona già soggetta a allagamenti e questa volta la situazione si è aggravata. La pioggia intensa ha causato infiltrazioni e disagio tra gli operatori e i visitatori, che si sono trovati a fronteggiare un altro episodio di criticità. La situazione resta sotto osservazione, mentre i lavori di messa in sicurezza continuano.

Le ingenti piogge delle ultime ore hanno fatto registrare l'ennesimo episodio critico presso la sede dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno, in Corso Vittorio Emanuele, 94. Al quarto piano della struttura, In un palazzo che dall'esterno non mostra segni di decadenza, si è verificato, ieri, un grave allagamento che ha interessato diverse stanze, rendendo gli uffici e le aree di utenza colpite totalmente inutilizzabili. Il deterioramento del tetto, compromesso da infiltrazioni persistenti, ha causato la caduta di intonaci e messo a serio rischio la documentazione contenuta nei locali.

