ispettorato del lavoro serve una nuova sede

Tempo di lettura: 2 minuti La situazione logistica della sede dell’ Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno continua a rappresentare un’urgenza che richiede interventi concreti e tempestivi. Da anni il personale di Salerno è costretto a operare in spazi insufficienti e non adeguati, anche a causa degli sfratti esecutivi per la conduzione “sine titulo” degli immobili, che hanno ulteriormente ridotto le aree disponibili. Una condizione critica che incide sull’organizzazione del lavoro, soprattutto in una fase in cui le nuove assunzioni, rese necessarie per rafforzare l’azione ispettiva e le competenze attribuite, richiedono ambienti idonei e funzionali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

