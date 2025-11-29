Ci sono anch’io nella lista degli stupri Studentessa del Giulio Cesare sulla scritta choc | un atto di violenza

Roma, 20 novembre 2025 – “Ci sono anche io in quella lista”. Una studentessa del Giulio Cesare di Roma non ha paura a mostrarsi. Perché è chi ha scritto il suo nome sulle piastrelle della scuola che deve vergognarsi. “Sono schifata e arrabbiata”, dice davanti alle telecamere, arrivate in massa fuori dal noto liceo classico dopo la notizia dell’ elenco di studentesse comparso nel bagno dei maschi del secondo piano. Titolo: “ Lista stupri ”. Il caso è scoppiato giovedì, due giorni dopo la celebrazione della Giornata internazionale contro la violenza contro le donne. Giulio Cesare, studentessa: "Il mio nome nella 'lista stupri', un atto di violenza" “La scuola dovrebbe essere un posto sicuro – continua la ragazza – dovrei sentirmi libera di passare per i corridoi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - “Ci sono anch’io nella lista degli stupri”. Studentessa del Giulio Cesare sulla scritta choc: un atto di violenza

