Internet psicoterapeuta Crespi | CAREmotions aiuta giovani ad affrontare tema salute mentale’

10 feb 2026

Il progetto CAREmotions si rivela un aiuto concreto per i giovani che affrontano problemi di salute mentale. La psicoterapeuta Crespi spiega che questa iniziativa mira a sensibilizzare e incoraggiare le persone a parlare delle proprie difficoltà, riducendo il senso di isolamento. Molti giovani trovano nel progetto uno spazio sicuro per condividere le proprie emozioni e chiedere aiuto. La strada verso il benessere mentale passa anche attraverso queste iniziative che fanno conoscere e normalizzare il tema.

“Il progetto CAREmotions gioca un ruolo fondamentale nella sensibilizzazione e nella spinta a condividere il problema e il disagio. Questo, infatti, era il principale messaggio di due video, quello sulla dopamina e quello sulla salute mentale” mentre il messaggio più importante del terzo video “è la prevenzione” un aspetto a cui i giovani devono “pensare da subito. Questi sono i due messaggi che devono circolare nella generazione dei giovani”. A dirlo è Sofia Crespi, psicoterapeuta di InTherapy - Gruppo Studi Cognitivi, ricercatrice e docente presso l'università Vita Salute San Raffaele di Milano, alla presentazione del progetto CAREmotions nato dalla collaborazione tra Fondazione Msd e Naba - Nuova Accademia di Belle Arti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

